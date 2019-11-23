مراسلنا:اشتباكات بين الشغب ومحتجين في تقاطع “البهو” وسط الناصرية..(صور)

2019/11/23 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارقال مراسل “كلكامش برس” أن اشتباكات تحصل الان بين قوات الشغب والمتظاهرين وسط تقاطع البهو في الناصرية.

وتجمع المئات من المحتجين، مساء اليوم السبت واغلقوا الطريق الرئيسي وسط الناصرية في تقاطع البهو وأحرقوا الاطارات.

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