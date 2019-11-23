2019/11/23 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلية حكومة كردستان في بغداد للمربد: الاتفاق على تسليم بغداد 250 ألف برميل نفط لتسويقها عبر سومو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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