إدانة جديدة لوزارة الصحة تتعلق بشهداء التظاهرات ورسالة للأمم المتحدة.. وثيقة

2019/11/23 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الشاعر فارس حرّام ((تحت أنظار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي..أكاذيب إحصائيّات وزارتي الداخلية والصحة)) أعرض عليكم هذه الحقيقة المؤلمة بخصوص حادثة استشهاد ابن خال زوجتي المتظاهر عبد الرحمن قيس الذي قُتل برصاص حيّ أصابه في العنق ببغداد/ ساحة الخلاني قبل حوالي عشرة أيام ونشرت نعيه في صفحتي في الفيسبوك آنذاك.وأنشر هنا شهادة وفاته […]

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