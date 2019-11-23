2019/11/23 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارس حربو الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق سنجار غير مقبولة اطلاقآ، يجب ان يكون هكذا مواقف يتم تصريحها من قبل الدولة التي نعيش فيها.الحجج التركية لن تنتهي كما فعلت في تاريخها الأسود الملطخ بدماء الايزيديين والأرمن، بعد تهجير ملايين الايزيديين من ولاتى خالتا او شمال كردستان الحالية لم يستطع احفادهم التحمل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو موقف العراق تجاه الضربات التركية ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو موقف العراق تجاه الضربات التركية ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).