40 لتراً شهرياً من النفط الأبيض للأسر النازحة

2019/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

خصصتْ شركة توزيع المنتجات النفطية حصة شهرية مجانية من النفط الابيض للأسر النازحة المتواجدة ضمن مخيمات محافظات (نينوى، أربيل، صلاح

الدين).

وقال مصدرٌ في الشركة لـ"الصباح" ان الحصة المخصصة للنازحين من مادة النفط الأبيض بلغت (40) لتراً شهريا لكل عائلة نازحة توزع مجانا ويتم دفع أقيامها من حسابات اللجنة العليا للإغاثة، مشيراً الى أن تلك الكميات يتم تجهيزها من خلال لجان مشتركة من ملاكات الفروع التوزيعية والتفتيشية التابعة للشركة في تلك المحافظات، مع ممثلي وزارة الهجرة والمهجرين والادارة المحلية للمناطق التي تتواجد فيها المخيمات.

وأوضح أن الشركة قد اعتمدت آلية محكمة ومناسبة للمواطنين في عملية التجهيز؛ من خلال قوائم تجهيزية تتضمن اسم رب الاسرة ورقم البطاقة الوقودية أو أي مستمسك ثبوتي، كهوية الاحوال المدنية أو شهادة الجنسية أو جواز سفر، مع استحصال توقيع رب الأسرة على الكمية المستلمة بتأييد من أعضاء اللجنة والادارة

المحلية.

من جهته، ذكر معاون مدير عام الشركة حسين طالب عبود أن آلية توزيع النفط الأبيض بين النازحين تتم عبر محطة حكومية او وكلاء جوالين أو سيارات مزودة بعدادات نظامية، ويتم تزويد اللجان المختصة بتقارير نصف شهرية وشهرية بالكميات المجهزة الى المخيمات، تحتوي على أعداد الأسر لضمان تحقيق العدالة بعملية

التوزيع.

وأكد أن الشركة تأخذ على عاتقها تذليل جميع أعباء النزوح قدر تعلق الامر بها، وتتمنى انتهاء هذه الازمة بأسرع وقت ممكن وعودة الأسر النازحة الى مدنها

الاصلية.

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