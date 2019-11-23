العمل تعد سياسة شاملة للحد من عمالة الأطفال

2019/11/23 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ اسراء السامرائي

كشفتْ وزارةُ العمل والشؤون الاجتماعية عن توجهها الى الحد من ظاهرة عمالة الاطفال في البلاد، بينما نسقت دوليا ومحليا لتطبيق المعايير الدولية لحماية الطفل .

وقال مدير عام الدائرة الادارية لهيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عادل حاشوش الركابي لـ"الصباح": إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة الامل العراقية ومنظمة اليونيسيف على مناقشة ظاهرة عمالة الاطفال في البلاد، وسبل تنفيذ نتائج التقويم السريع لأسوأ اشكال العمل للاطفال، الذي نفذته جمعية الامل العراقية بدعم من منظمة

اليونيسيف.

واكد الركابي ان الهدف من التقويم هو وضع تدابير للحد من ظاهرة عمالة الاطفال، والآثار الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل، وانعكاس ذلك على المجتمع، فضلا عن ضرورة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من هذه الظاهرة، لاسيما التاكيد على التنسيق مع منظمة اليونيسيف في تطبيق المعايير الدولية لحماية الطفل.

وأشار الى أن الهيئة كانت قد أجرت مسحاً بالتعاون مع جمعية الامل العراقية واليونيسيف الدولية لأسوأ اشكال عمالة الاطفال، وتم التنسيق مع ممثلي وزارتي التخطيط والتربية لمناقشة التوصيات التي خرج بها المسح من اجل بحث المقترحات المطروحة وتوحيدها لغرض وضع سياسة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة وتاثيراتها السلبية في المجتمع.

واردف أن الهيئة عقدت اجتماعا خلال الفترة القليلة الماضية مع منظمة اليونيسيف لمناقشة سبل التعاون المشترك للحد من ظاهرة عمالة الاطفال، من خلال ايجاد وسيلة لاصدار هويات الاحوال المدنية لليتامى المشردين، وضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني للوصول الى مختلف المناطق التي توجد فيها الشرائح المستهدفة، بالاضافة الى تشكيل لجنة تضم الاطراف المعنية بهذا الشأن للحد من ظاهرة عمالة الاطفال.

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