الاعلام لامني: إخماد حريق اندلع داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد

2019/11/23 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد.

وذكر بيان للخلية، تلقته "العهد نيوز"، إن

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