مصدر طبي: اصابة 8 متظاهرين في ذي قار

2019/11/23 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، باصابة 8 متظاهرين في ذي قار.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "الكوادر الطبية سجلت ٨ جرحى الان وهناك مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في منطقة الزيتون".

واضاف ان "العديد من الجرحى يرفضون الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الخوف من اعتقالهم من قبل القوات الأمنية".

فيما قام عدد من المتظاهرين بغلق الشوارع والجسور في المحافظة

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