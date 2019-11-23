الداخلية تعلن مقتل 3 واصابة العشرات في احتجاجات العراق

2019/11/23 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم السبت عن مقتل ثلاثة محتجين واصابة العشرات بينهم عناصر من الاجهزة الامنية في الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد خالد المحنا في ايجاز امني متلفز اليوم، ان القوات الامنية امنّت ثلاثَ تظاهراتٍ شهدتها العاصمةُ بغدادُ في ساحةِ التحريرِ والسنك والخلاني.

واضاف انه كان هناك ثلاثةُ جسورٍ مقطوعةٍ وهي (جسرُ الاحرار، والسنكُ، والجمهوريةُ) كما قُطِعَ طريقُ السعدون الى ساحةِ التحريرٍ وطريقُ الخلاني الى ساحةِ الطيرانِ، وطريقُ ساحةِ الرصافي الى السنك وطريقُ الطريقِ الى التحريرِ .

وتابع العميد المحنا ان هذه التظاهرات ومع شديدِ الاسفِ تخللتها وقوعَ ضحايا حيث قت ثلاثة مدنيين وأُصيبَ سبعون آخرون فيما أصيب سبعةٌ وثلاثون منتسبا من القواتِ الأمنيةِ.

واشار الى اقدام مجموعة على حرقِ ثلاثةٍ من المحال لبيعِ التجهيزاتِ الرياضية في منطقةِ حافظ القاضي ، كما القت القواتُ الامنيةُ القبض على ثلاثةٍ من المشتبهِ بهم.

وعبر المتحدث باسم الوزارة عن اسفه لسقوطِ خمسةِ مصابين من المدنيين، وثلاثين عنصراً من الاجهزةِ الامنية في صفوفِ القواتِ الأمنيةِ.

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