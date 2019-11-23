بالفيديو.. كر وفر في الناصرية ومتظاهرون يلاحقون رتلاً للقوات الأمنية

2019/11/23 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الناصرية، اليوم السبت ، تطورات جديدة بحركة الاحتجاجات، حيث قطع متظاهرون صباح اليوم الطريق الرئيسي الرابط بين المدينة من جهة ومدينة السماوة من جهة اخرى.وتناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لهروب القوات الأمنية من امام عشرات المتظاهرين في مركز المدينة ، حيث لاحق المتظاهرون القوات الأمنية “.ودخلت التظاهرات […]

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