السلطات العراقية «توقف» عمل 9 قنوات تلفزيونية.. و«تنذر» 5 آخرين

2019/11/23 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن مرصد #الحريات_الصحفية في #العراق، أن السلطات الرسمية أوقفت عمل 9 قنوات تلفزيونية محلية ودولية، بالإضافة إلى إنذار 5 قنوات أخرى، بسبب تغطياتها للاحتجاجات المتواصلة منذ قرابة […]

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