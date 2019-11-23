محمد عبد المجيد - تمنياتي لسوزان مبارك بالشفاء!

2019/11/23 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد السيدة سوزان مبارك على فراش الموت السريري فالمرض لا يمزح ولا يكترث لمنصب ولا يُخفف ضرباته عن سيدة مصر الأولىَ..سابقا!تمنياتي لها بالشفاء من منطلق إنساني بحت فهي جدّة وأم وزوجة؛ لكن هذا لا يمنع اقتناعي التام بأنها زوجة مُجرم وقاتل ومزيّف ومزوّر ولص وكاذب دمّر في ثلاثين عاما واحدة من أجمل بلاد الدنيا، وأنزلها في بئر الأصفار في كل المجالات، ومرَّ على سجونه ربع مليون مصري، وكان لا يرحم، بل يتلذذ......

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