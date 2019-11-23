رشيد غويلب - تضمن خططا ل-ثورة صناعية خضراء- / حزب العمال البريطاني يعرض برنامجا انتخابيا تقدميا

2019/11/23 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب عرض حزب العمال البريطاني المعارض في مدينة برمنغهام وسط انكلترا، يوم الخميس الفائت، برنامجه للانتخابات التشريعية التي ستجري في 12 كانون الأول المقبل.ووعد الحزب بتغيير اجتماعي جذري يشمل تأميم قطاعات رئيسية واجراء استفتاء ثان على بريكست.واستقبلت الصحف اليمينة البرنامج بردود فعل سلبية، فصحيفة "ذا سان" المحافظة تحدت عن "كاتلوك ماركسي للكراهية والتعصب".وبالضد من ذلك صرحت النائبة العمالية اليسارية لاو......

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