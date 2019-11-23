“الجوكر” …من جديد في بغداد

2019/11/23 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداديجهد فنانون وصحفيون وشرائح اخرى من المثقفين والخريجين ، على توثيق “تظاهرات اكتوبر “سواء عبر اللوحات او الاغاني ، او “التحشيش “كما يعرف باللهجة الدراجة العراقية .

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