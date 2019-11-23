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الناطق باسم القائد العام: نقابة المعلمين تنفي علمها بمنشورات مزورة باسمها تدعو للاضراب العام


الناطق باسم القائد العام: نقابة المعلمين تنفي علمها بمنشورات مزورة باسمها تدعو للاضراب العام
2019/11/23 | 23:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناطق باسم القائد العام: نقابة المعلمين تنفي علمها بمنشورات مزورة باسمها تدعو للاضراب العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 23:37.

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