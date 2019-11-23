بارزاني وطالباني يجتمعان مع وفد كوردستان الى بغداد لمناقشة نتائج الزيارة

2019/11/23 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني يوم غد الاحد مع الوفد الحكومي الكوردي الذي زار بغداد لبحث نتائج الزيارة، ومن ثم عقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج الاجتماع.

وقال مصدر في مجلس وزراء الاقليم لشفق نيوز، ان رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني سيعقدان غدا الاحد اجتماعا مع الوفد الحكومي الكوردستاني الذي زار بغداد.

واضاف المصدر ان الوفد الكوردستاني سيعقد عقب الاجتماع مع بارزاني وطالباني مؤتمرا صحفيا لشرح نتائج الزيارة التي قام بها الى بغداد.

ودعا المصدر المؤسسات الاعلامية والصحفية الى الحضور في مجلس الوزراء في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاحد للمشاركة في المؤتمر الصحفي.

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