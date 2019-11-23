نيجرفان البارزاني: زيارة “بنس” دليل على دعم واشنطن للعراق والاقليم

2019/11/23 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني، ان زيارة نائب الرئيس الأمريكي الى أربيل في هذا التوقيت، دليل على دعم واشنطن للعراق والإقليم.

ورحب البارزاني عبر تغريدة على تويتر، عقب اجتماعه مع بنس، بزيارة نائب الرئيس الأميركي الى الإقليم، معربا عن امتنان شعب إقليم كردستان بجميع مكوناته، للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة، في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، فيما دعا البارزاني نائب الرئيس الأميركي، الى نقل تحيات قيادة الإقليم وشعبه الى الرئيس دونالد ترمب.

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