نقابة المعلمين في ديالى تنفي دعوتها للاضراب عن الدوام في المحافظة

2019/11/23 | 23:51

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بغداد اليوم ـ ديالى

نفت نقابة المعلميين في محافظة ديالى، السبت، اصدارها اي اوامر اضراب للمدارس في المحافظة.

وذكرت ...





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