الخزعلي: تغيير عبد المهدي لن يغير شيئًا

2019/11/23 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، السبت، ان تغيير رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالوقت الحالي لن يحل الازمة التي يتعرض اليها الع...

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