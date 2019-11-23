ملا طلال: وزير الصناعة تورط بملفات خطيرة وغداً تقدم الى الادعاء العام {موسع}

2019/11/23 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، محمود ملا طلال، عن تورط وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات خطيرة شابتها الفساد المالي والاداري.

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