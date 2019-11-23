2019/11/23 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

نفت نقابة المعلمين في محافظة ديالى، اليوم السبت، اصدارها اي اوامر اضراب للمدارس في المحافظة.

وذكرت النقابة في بيان تلقته "العهد نيوز"، الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المعلمين فرع ديالى تنفي دعوتها للأضراب عن الدوام في مدارس المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المعلمين فرع ديالى تنفي دعوتها للأضراب عن الدوام في مدارس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).