2019/11/23 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. العالم هذا المساء.. الرئيس الأوكرانى وزوجته يشاركان فى إحياء ذكرى ضحايا "هولودومور".. اشتباكات وأعمال عنف فى مظاهرات بالعراق.. بابا الفاتيكان يص... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 23:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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