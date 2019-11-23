بعد إصابته برصاص حي.. استشهاد متظاهر في ذي قار

2019/11/23 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بان متظاهرا استشهد بعد إصابته برصاص حي.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "احد المتظاهرين استشهد بصوب الشامية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بعد استمرارهم بملاحقة القوات الأمنية لضربهم بالطابوق ".

وكانت مصادر ذكرت اليوم إصابة ٨ متظاهرين بجروح أثناء مصادمات مع القوات الأمنية في منطقة الزيتون.

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