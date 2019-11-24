شاهد الآن ..رصاص حي وكر وفر بين المتظاهرين والشغب في ساحة الوثبة

2019/11/24 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداد عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشعب مستمرة في ساحة الوثبة ببغداد .

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