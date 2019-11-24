أكراد سوريا يسلمون اطفال داعش إلى ألمانيا والولايات المتحدة

2019/11/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} سلمت "الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا" طفلاً أميركياً وطفلين ألمانيين كانوا سافروا مع ذويهم للانضمام إلى عصابات داعش الارهابية.

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