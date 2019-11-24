الأمم المتحدة تحذر من

2019/11/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أظهرت دراسة حديثة، هي الأولى من نوعها، أن أربعة من بين كل خمسة أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما في جميع أنحاء العالم لا يمارسون تمارين بدنية بشكل كافٍ.

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