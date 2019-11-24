الجبوري يعلن استكمال كافة المتطلبات الخاصة بمطار المحافظة

2019/11/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كركوك

اعلن محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، امس السبت، عن استكمال كافة المتطلبات الخاصة بمطار كركوك الدولي.

ذكر الجبوري في بيان مقتضب، تلقته

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