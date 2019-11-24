اتحاد الكرة يحسم الاجراءات الادارية بشأن مرتب كاتانيتش

2019/11/24 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

أكد عضو اتحاد كرة القدم كامل زغير، اليوم السبت، ان "الاتحاد انهى الاجراءات الادارية بخصوص مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش.

وقال زغير في تصريح

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