بعد اسد بابل لمواجهة كلاب السلطة .. كلاب بوليسية لتأمين المتظاهرين في ساحة التحرير

2019/11/24 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادبادر “ستار زوير” وهو مدرب كلاب بوليسية، بجلب كلاب بوليسية إلى ساحة التحرير، بهدف حماية المتظاهرين، وذلك عبر تفتيش كل من يدخل الساحة؛ بحثا عن أسلحة أو مواد متفجرة.

ويقول زوير إنه درب هذه الكلاب بنفسه، وإنه قام بمبادرته بعلم الجهات الأمنية الرسمية.

من جهتهم، أشاد نشطاء ومتظاهرون بهذه الخطوة، معتبرين أن زوير ينطلق من دافع وطني، وأن من شأن مبادرته أن تعزز أمن المتظاهرين في ساحة التحرير.

وكان مربي اسود في محافظة بابل، جلب اسد قبل نحو اسبوع ، الى ساحة التظاهر في المحافظة بعد شيوع انباء عن نية قوات الشغب اطلاق الكلاب البوليسية على المتظاهرين لتفريقهم وفض احتجاجاتهم .

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