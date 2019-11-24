اعلان فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس الليبية

2019/11/24 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الاحد، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات العسكرية بطرابلس وحولها.

وقال

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