الحوثي: المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين للمواطن اليمني

2019/11/24 | 00:58

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أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الاحد، أن "المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين ولا تخصصها لما يخدم

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