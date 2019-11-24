2019/11/24 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصويت على قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 00:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصويت على قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصويت على قانون الانتخابات في الجلسة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).