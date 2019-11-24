مدريد يواصل السباق مع برشلونة بعد فوز مهم على سوسيداد

2019/11/24 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

تمكن ريال مدريد، من تحقيق فوزا مهمًا على ريال سوسيداد بنتيجة (3-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا، في معقله

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