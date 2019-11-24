ميونيخ يتجاوز حاجز دوسلدورف بـ4 اهداف نظيفة

2019/11/24 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - رياضة

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته تحت قيادة مدربه هانز فليك بإسقاط فورتونا دوسلدورف في عقر داره برباعية بيضاء، اليوم السبت، ضمن منافسات

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