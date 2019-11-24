باكستان تستدعي السفير النرويجي لديها وتبلغه قلقها من التظاهرات المعادية للإسلام في بلاده

2019/11/24 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أعلنت الحكومة الباكستانية، مساء امس السبت، استدعاء السفير النرويجي لديها وتبلغه قلقها جراء قيام جماعة متطرفة بحرق نسخة من القرآن بتظاهرة لها

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