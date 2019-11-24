العمل النيابية: العام المقبل سيصدر العراق الدواجن وبيض المائدة للخارج

2019/11/24 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، امس السبت، أن "العراق يستعد لتصدير الدواجن وبيض المائدة للخارج مطلع العام المقبل.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي

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