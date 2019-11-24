كاظم حبيب - أيها الحكام السفهاء كفاكم تسويفا وضحكاً على ذقون أتباعكم!

2019/11/24 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب بتاريخ 19/11/2019 اجتمعت النخب الفاسدة الحاكمة المتمثلة بالأحزاب الإسلامية السياسية وقادة الميليشيات الطائفية المسلحة في بيت واحدٍ من كبار الفاسدين والانتهازيين والطائفيين بامتياز ورئيس حزب تيار الحكمة، عمار الحكيم، ومن التابعين المخلصين لولاية الفقيه والمرشد الإيراني والدكتاتور علي خامني ووكيله في العراق الجنرال قاسم سليماني، وصدر عن هذا الاجتماع البائس قرار هزيل وسفيه يدعو إلى منح الحكومة 45 يوم......

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