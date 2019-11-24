سعيد علام - محمد على معارضاً ! اعادة اختراع العجلة؟!

2019/11/24 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام على مدى حكم سلطة يوليو 52، لم تستطع المعارضه الرسميه المصريه ان تسقط النظام، ولا السلطه، ولا الحكومه، ولا حتى الرئيس!.وفى ظل الفشل المزمن لهذه السلطه، لا يمكن اعتبار فشل المعارضه امراً طبيعياً، الا فى حالة واحدة فقط، بصدق مقولة ان المعارضه فى مصر على شكل السلطه فى مصر، او بصياغة اخرى اوضح، هى صنيعتها!.محمد على مواطن مصرى، ابن بلد، وصاحب كاريزما "حضور طاغى"، كلم الشعب المصرى من قلبه كقائد ......

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