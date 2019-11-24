تسجيل اول اصابة كيميائية بسبب السيجارة الالكترونية في كندا

2019/11/24 | 02:31

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نشرت مجلة الرابطة الطبية الكندية عن حالة سعال شديدة، أصيب بها شاب جراء تدخينه للسيجارة الإلكترونية، نقل على إثرها للمستشفى وشخصت حالته

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