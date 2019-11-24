محمد مهاجر - حكم القانون

2019/11/24 | 03:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مهاجر -في عالم اليوم يقاس تقدم الأمم وتخلفها بمعايير عدة في مقدمتها التزام الدولة بحكم القانون.وفى حياتنا اليومية نحتاج الى القوانين التي تنظم مختلف نواحى الحياة.مثلا لولا وجود قوانين للحركة لحدثت خسائر كبيرة في الناس والممتلكات.ولولا وجود قوانين التجارة لظلم الناس بعضهم بعضا ولانعدمت الثقة في الكثير من الشركات ولحدثت خسائر كبيرة وافلاسات.وكل الأنظمة الديمقراطية يحميها حكم القانون ويسهل عملها

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