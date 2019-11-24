عبد المهدي يبحث مع بنس وأمير الكويت آفاق التعاون المشترك

2019/11/24 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

أكد مكتب رئيس الوزراء أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قام بزيارة متفق عليها إلى العراق، وأوضح المكتب أن بنس أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحثا فيه آفاق التعاون المشترك، وقام المسؤول الأميركي بتفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية.



وأفاد بيانان للمكتب، تلقتهما “الصباح” بأن “مايك بنس نائب الرئيس الاميركي قام بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش”.



وأضاف، “وقد جرى اتصال هاتفي أمس السبت بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الأميركي تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، الى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين، كما نقل نائب الرئيس تحيات الرئيس الاميركي ترامب واستمرار التعاون من أجل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين”.

وتابع البيان، أن “رئيس مجلس الوزراء بارك لنائب الرئيس وأسرته بعيد الشكر، وطلب نقل تحياته الى الرئيس الاميركي والقوات التي تسهم بتدريب القوات العراقية، وأكد أهمية سيادة واستقلال العراق وأهمية توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في إطار الاتفاقيات الستراتيجية بينهما”.



بينما اجرى عادل عبدالمهدي، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد، قدم خلالهما التهنئة للكويت قيادة وشعبا بتكليف الحكومة الجديدة، متمنيا ان تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التعاون .

من جانبه، أعرب أمير دولة الكويت ورئيس الحكومة الكويتية عن بالغ شكرهما لرئيس مجلس الوزراء، وامنياتهما للعراق وشعبه بالأمن والاستقرار والازدهار.

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