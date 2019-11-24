غداً.. قانونا الانتخابات والمفوضية يتصدران جلسة البرلمان

2019/11/24 | 03:40

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بغداد / مهند عبد الوهاب

أعلنَ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية سيتصدران جدول أعمال جلسة (غد الاثنين)، وبينما تترقب الأوساط السياسية والشعبية إنجاز وإقرار قانون الانتخابات الجديد، كشف عدد من أعضاء مجلس النواب لـ"الصباح" عن تشكيل لجنة لتعديل القانون الجديد بما يتناسب مع تطلعات الشارع العراقي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية تلبية لخطاب المرجعية الرشيدة الرامي الى إعادة بناء جسور الثقة بين الحكومة والشعب.

وقررت رئاسة مجلس النواب أمس السبت تأجيل الجلسة (18) إلى يوم غدٍ الاثنين، وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي في بيان مقتضب: إن "مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية سيتصدران جدول أعمال جلسة (غد الاثنين) بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتهما".



وأكد الحلبوسي "أهمية المضي بإقرار مشروعي قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي".

إلى ذلك، ترأس النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب أمس السبت اجتماعاً للجنة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، وأكدت اللجنة بحسب بيان تلقته "الصباح" أن "العمل على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب وقانون المفوضية بصيغتهما الجديدتين داخل اللجنة القانونية ينسجم وتوجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة تشريع قانون يكون ملبياً لطموح الشعب العراقي ويحقق تطلعاته بتمثيل واسع لجميع شرائحه".

وبينت اللجنة أنها "بصدد مخاطبة المختصين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وممثلي الأمم المتحدة في العراق بالإضافة الى النخب الإعلامية فضلاً عن ممثلين عن التظاهرات للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم بشأن التعديلات المقترحة على القانونين المذكورين".

من جانبه، قال النائب المستقل عباس العطافي لـ "الصباح": إن "قانون الانتخابات الجديد قرئ قراءة أولى، وشكلت لجنة لغرض تعديله بما يتناسب وتطلعات الشعب العراقي وتصحيح العملية السياسية"، مبيناً أن "قانون الانتخابات الذي نريده أن يمر من خلال تصويت نواب الشعب، يجب أن يكون قانوناً رصيناً يلبي طموح الشعب العراقي".

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