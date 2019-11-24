الدفاع المدني لـ {الصباح}: أغلب حرائق شارعي النهر والرشيد {مفتعلة}

2019/11/24 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /هدى العزاوي

كشفتْ مديرية الدفاع المدني عن أن اغلب الحرائق التي شبت في شارعي النهر والرشيد وساحة الخلاني "مفتعلة"، مشيرة الى أن بعضها حدث مرتين او اكثر في البناية الواحدة.



وافاد مدير الاعلام والعلاقات في المديرية العقيد جودت عبد الرحمن داود في تصريح لـ"الصباح" بان "اخر حريق استطاعت فرق الدفاع المدني اخماده كان فجر الجمعة الماضي في بناية بالقرب من غرفة تجارة بغداد"، معربا عن اسفه "لتعرض منتسبي الاطفاء الى الرمي بالحجارة اثناء قيامهم بالواجب وعرقلة عملهم من قبل بعض المندسين".

واضاف ان "اغلب تلك الحرائق التي شهدها شارعا الرشيد والنهر وساحة الخلاني مفتعلة إذ إن بعضها تكرر مرتين او ثلاث مرات في البناية الواحدة"، مشيرا الى انها "شبت من خلال رمي زجاجات الحرق المعروفة بالمولوتوف".

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