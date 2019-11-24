2019/11/24 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. مسلمة تتدخل لإيقاف هجوم عنصرى ضد أسرة يهودية.. ملكة جمال روسية ترسل خطابا لملك ماليزيا للاعت... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 04:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. مسلمة تتدخل لإيقاف هجوم عنصرى ضد أسرة يهودية.. ملكة جمال روسية ترسل خطابا لملك ماليزيا للاعت...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. مسلمة تتدخل لإيقاف هجوم عنصرى ضد أسرة يهودية.. ملكة جمال روسية ترسل خطابا لملك ماليزيا للاعت...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).