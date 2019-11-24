فيصل عوض حسن - السُّودان وأبْوَاقُ الشُؤم ..!

2019/11/24 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فيصل_عوض_حسن وفقاً لصحيفة الراكوبة في 16 نوفمبر 2019، أوصت الحركة الشعبية التي يتزعَّمها مالك عقار، بمنح إقليم دارفور حكماً ذاتياً بصلاحياتٍ واسعة، وإشراك النازحين واللاجئين والمُجتمع المدني في العمليَّة السَلْمِيَّة، والتأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة فوراً، وتحقيق العدالة الانتقاليَّة بدارفور وبقيَّة أنحاء السُّودان.أهمَّ الثوابت العلميَّة والعملي......

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