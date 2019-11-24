عبد المهدي يهاتف أمير الكويت ورئيس الوزراء للتهنئة بالحكومة الجديدة

2019/11/24 | 06:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

أجرى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، اتصالين هاتفيين مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قدم خلالهما التهنئة للكويت قيادة وشعبا بتكليف الحكومة الجديدة، متمنيا ان تشهد العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين المزيد من التعاون والتطور والازدهار .

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " أمير الكويت، ورئيس الحكومة الكويتية أعربا عن بالغ شكرهما لرئيس مجلس الوزراء، وامنياتهما للعراق وشعبه بالأمن والاستقرار والازدهار، واستمرار العمل المشترك والتعاون في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين العراقي والكويتي".

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