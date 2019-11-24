2019/11/24 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مصادر طبية وشهود عيان في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا التظاهرات في المحافظة إلى شهيدين و27 جريحاً من المتظاهرين.

وقالت المصادر والشهود لـ"الغد برس"، إن "عدد شهداء التظاهرات في مدينة الناصرية ارتفع إلى اثنين وتم نقل جثتيهما إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى إصابة ٢٧ متظاهراً".

وبينوا أن "سقوط الشهداء والجرحى من المتظاهرين كانت نتيجة محاولات القوات الأمنية اقتحام ساحة الحبوبي وتفريق المتظاهرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد ضحايا تظاهرات ذي قار إلى شهيدين و27 جريحاً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد ضحايا تظاهرات ذي قار إلى شهيدين و27 جريحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).