قتلى وجرحى بصفوف المتظاهرين في الناصرية

2019/11/24 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان، اليوم الاحد، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال شهود عيان لشفق نيوز ان نحو اربعة اشخاص لقوا حتفهم، فيما اصيب العشرات خلال اشتباك القوات الامنية مع المتظاهرين في مدينة الناصرية.

يشار الى ان المتظاهرين قطعوا مساء السبت، جسر الزيتون في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات العراقية ذات الغالبية الشيعية تظاهرات منذ بداية شهر اكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الواقع الخدمي والمعيشي، وتفشي البطالة داخل المجتمع واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وارتفع سقف المطالب لدى المتظاهرين الى اقالة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي وابعاد الاحزاب السياسية التي ظهرت بعد عام 2003، والذهاب الى اجراء انتخابات مبكرة في العراق باشراف اممي.

يشار الى ان أكثر من 300 محتج قتلوا، واصيب قرابة 15 الفاً بجروح خلال مواجهات مع القوات الامنية في مناطق متفرقة من البلاد.

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