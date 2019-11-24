2019/11/24 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تنظم وقفة اليوم الأحد الموافق في الساعة الثالثة عصراً، أمام مقر الأمم المتحدة الكائن على شارع 100 في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، دعماً للتظاهرات في "شرق كوردستان".

وسيطالب المحتجون في هذه الوقفة بادانة المجزرة المرتكبة بحق المواطنين الكورد العزل.

يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الحكومة الإيرانية، يوم الخميس، بقطع الإنترنت للتستر على ما يجري من ”موت ومأساة“، وسط موجة من الاحتجاجات التي طالت نحو مئة مدينة إيرانية خلال الأيام الماضية وأوقعت قتلى.

وكتب ترامب على تويتر ”لقد أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام أغلق شبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد.



إنهم لا يريدون أي قدر من الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني!“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع في أربيل دعماً لكورد إيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع في أربيل دعماً لكورد إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).