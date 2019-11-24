شلل في حركة مرور البصرة وقطع لجسور مهمة في الناصرية

2019/11/24 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع متظاهرون شوارع وجسور رئيسة في محافظتي البصرة وذي قار.

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